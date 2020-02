André Balada, ex-atacante do Atlético e do Roma Esporte Apucarana morre de infarto 

O ex-atacante André Neles, conhecido durante a carreira como André Balada, faleceu nesta quinta-feira (6) após uma parada cardíaca, aos 42 anos. Famoso por ter marcado gols importantes pelo Atlético em 2000, como o feito sobre o Boca Juniors, em plena La Bombonera, ele teve carreira marcada por passagens em grandes clubes e até partidas por seleção nacional.

O atacante também jogou no Roma Esporte Apucarana em 2013, na Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Ele ficou por um curto período no time.



Natural de Patrocínio, interior de Minas, André se destacou com a camisa do Atlético em 2000, e deixou gols importantes em sua primeira passagem pelo clube. Um deles foi icônico, quando driblou o goleiro do Boca Juniors, no meio do campo, e finalizou para o gol, em plena La Bombonera, durante a Copa Mercosul de 2000. André foi campeão mineiro com o Galo no mesmo ano.

Depois disso, ele foi negociado com o Benfica-POR, onde atuou em 2001, mas acabou emprestado logo em sequência. A partir daí, André rodou por muitos clubes, incluindo um retorno sem sucesso pelo Atlético, até encerrar a carreira, em 2017, com a camisa do Alecrim-RN. No caminho, vestiu camisas de clubes grandes do Brasil, como Palmeiras, Vitória e Internacional. Devido ao vício em bebidas alcoólicas e drogas, ele passou a ser conhecido como André Balada. Em 2004, o ex-atacante se converteu à igreja evangélica.

Após se converter à igreja, André passou a dedicar parte do seu tempo com cultos e na carreira como cantor gospel.



André também defendeu a Seleção de Guiné Equatorial entre 2007 e 2011, com quatro gols em 10 jogos - com números passados pelo próprio ex-jogador. Ele participou de duas partidas nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2010. A convocação para a seleção africana ocorreu devido ao fato de a avó de André ter ascendência africana e o ex-jogador ter recebido boa oferta financeira para se naturalizar guinéu-equatoriano.