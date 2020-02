PM de Apucarana prende homem suspeito de furtar mulheres no transporte coletivo 

A Polícia Militar (PM) de Apucarana prendeu na manhã desta quinta-feira (6), um homem de 46 anos, suspeito de furtar várias mulheres. O crimes aconteceram dentro do transporte coletivo.

Segundo o sargento Claudio Gonçalves, o homem confessou que praticou diversos furtos. Uma denúncia colaborou para que a prisão acontecesse.

"Recebemos denúncias de que um homem que estava na Avenida Curitiba, retirou dinheiro de uma carteira e depois jogou ela no chão. Com as características, uma equipe abordou o suspeito. Com ele foi encontrado dinheiro e documentos de uma mulher. Ele confessou que estava dentro do transporte coletivo, que abriu a bolsa de uma mulher e sem ela perceber, pegou a carteira dela," detalha.

Conforme a sargento, a equipe foi até o trabalho da vítima, que ainda não tinha percebido o crime. "A equipe conseguiu localizar a dona dos documentos e foi até o local de trabalho dela. A mulher ainda nem tinha percebido que a carteira havia sido furtada. Ela contou que tinha R$200 dentro, mas com o suspeito só encontramos R$90," explica.

Na delegacia, o homem confessou que está há quatro meses em Apucarana, que vive em situação de rua e que furtou várias mulheres. De acordo com o suspeito, ele ia até o terminal urbano, esperava o transporte chegar, escolhia o mais cheio, entrava, procurava por uma vítima e praticava o crime.

"Ele confessou que quase que diariamente cometia furtos dentro do transporte coletivo, que as vítimas eram sempre mulheres," finaliza.

O suspeito já ficou três anos preso por furto em Curitiba. Na delegacia ele contou que vivia na região da rodoviária e sobrevivia com o dinheiro que furtava das carteiras. Ele ainda falou que é usuário de drogas. O homem teria furtado mais de 30 mulheres.

Somente em dezembro, a Polícia Civil de Apucarana registrou sete casos de furto, dentro do transporte coletivo.