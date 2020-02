Doze mil alunos iniciam o ano letivo na rede municipal de Apucarana

Aproximadamente 12 mil estudantes estão voltando às aulas esta semana na rede municipal de Apucarana. Os 24 centros infantis (CMEIs) abriram suas portas na quarta-feira (5) para receber as 2.500 crianças matriculadas. Já os 9.400 alunos das 35 escolas são esperados nesta quinta-feira (6).

Cumprindo o compromisso assumido com a população, a administração municipal está repassando os uniformes e materiais escolares que foram adquiridos para os estudantes já no primeiro dia letivo. O investimento público somou quase R$ 3 milhões. O prefeito Júnior da Femac e a secretária de educação Marli Fernandes acompanharam hoje a entrega no CMEI Maria dos Santos Gravena e devem visitar amanhã a Escola Augusto Weyand.

“Neste ano, nós fizemos a licitação dos produtos com uma antecedência maior. A maioria dos processos começou em julho de 2019. Foi um desafio que eu propus à minha equipe, com o objetivo de evitar transtornos, como em anos anteriores, quando empresas participantes do certame entraram em disputa entre si e ocasionaram atraso na entrega dos itens,” explicou o gestor.

Em relação aos uniformes, cada aluno dos centros infantis e escolas deve receber uma jaqueta, uma calça, uma bermuda, duas camisetas de manga curta e uma de manga longa. O conjunto de materiais escolares, por sua vez, varia de acordo com a série em que a criança está matriculada. Os principais componentes são cadernos de linguagem, de aritmética e de desenho, canetas, lápis, borrachas, pastas, réguas, tesouras, colas, tintas guache, gizes de cera, massas de modelar e estojos.

“Os uniformes têm um bom acabamento os materiais são das melhores marcas do mercado. A situação financeira das famílias está bem difícil hoje em dia. Por isso, é tão bom saber que nossos filhos terão produtos de excelente qualidade para estudar e que nós não precisaremos tirar dinheiro da renda de casa para comprar tudo isso para eles,” afirmou Karine Matias de Lima, que é mãe de dois alunos matriculados no CMEI Maria dos Santos Gravena e na Escola Karel Kober.

O prefeito Júnior da Femac frisou que os estudantes são tratados de forma igualitária na rede municipal de ensino. “O mesmo uniforme e material que é distribuído na área central também chega aos alunos dos bairros e distritos. Os pais reclamavam bastante que, em gestões passadas, apenas algumas escolas municipais ofertavam aulas de língua inglesa para as crianças. Hoje, o currículo é o mesmo nas 59 unidades de ensino. Todos os estudantes aprendem Inglês e o Espanhol está sendo implantado na rede a partir deste ano,” disse.

A secretária de educação, Marli Fernandes, falou sobre os preparativos para o início do ano letivo. “Antes que as crianças voltassem às aulas, nossas equipes percorreram as unidades de ensino verificando a necessidade de reposição de carteiras e cadeiras, fazendo o abastecimento da merenda e planejando a logística do transporte escolar. Todos os centros infantis e escolas estão devidamente equipados com netbooks e tablets, bibliotecas itinerantes, brinquedotecas, entre outros materiais pedagógicos. Cerca de 1.400 professores, assistentes infantis e servidores também passaram por formação continuada. É um trabalho grande,” detalhou.

O calendário do ano letivo de 2020 e os cardápios da merenda escolar para o mês de fevereiro já estão disponíveis no site da Autarquia Municipal de Educação. Eles podem ser acessados por meio do endereço: www.apucarana.pr.gov.br/ame.

A diretora do Departamento de Alimentação Escolar, Jaqueline de Oliveira, explica que os cardápios são elaborados por três nutricionistas, seguindo as orientações do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). “Nós priorizamos as frutas, verduras e legumes, que tem alto teor nutricional. Os alunos que possuem alguma condição de saúde, como diabetes e intolerância ao glúten e à lactose, também recebem produtos específicos,” afirmou.

A Prefeitura vem investindo ainda na reforma e ampliação dos prédios escolares. São aproximadamente R$ 50 milhões aplicados em obras nos últimos anos. “Graças a esse esforço da gestão Beto Preto e Júnior da Femac, praticamente todos os CMEIs e Escolas da rede municipal estão adequados hoje às normas atuais de segurança e acessibilidade, previstas pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o Corpo de Bombeiros e a Vigilância Sanitária,” garante a superintendente de engenharia e obras da Autarquia Municipal de Educação, Miriam Elena Favaretto Corbacho.