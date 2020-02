Quinta-feira será de calor e chances de chuva, prevê Simepar

A quinta-feira (6) ainda será de tempo instável e predomínio de nuvens baixas com observação de chuvas intermitentes sobre a região leste do Paraná. No interior do estado, a nebulosidade fica variável e as chuvas típicas de verão, associadas ao calor e umidade elevados, estão previstas principalmente para os setores mais ao norte, no centro-sul e leste, segundo o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer, Apucarana registrou 18ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 26ºC. Existe a possibilidade de pancadas de chuva.

As condições atmosféricas seguem favoráveis para a manutenção da instabilidade sobre a região Litorânea do Paraná, nesta sexta-feira (7). Os ventos úmidos do oceano para o continente mantêm o desenvolvimento de nuvens sobre este setor do estado e a ocorrência de chuvas de forma intermitente. Sobre a Região Metropolitana de Curitiba as nuvens diminuem um pouco mais em relação aos últimos dias, mas ainda há previsão de chuvas ocasionais.

Nos demais setores paranaenses, o sol brilha desde cedo, aquece e chuvas isoladas ocorrem entre a tarde e início da noite.