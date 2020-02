Homem é preso após cometer furto em farmácia no centro de Apucarana

Um homem foi preso na noite desta quarta-feira (05), no centro de Apucarana, após ser flagrado furtando produtos em uma farmácia. O crime aconteceu na Rua Galdino Gluck Júnior.

Um funcionário da farmácia acionou a polícia militar (PM), após confirmar o furto através de imagens das câmeras de segurança do local. Ele passou aos policiais as caraterísticas físicas do suspeito e também das roupas que ele estaria utilizando.

A equipe realizou diligências e encontrou o suspeito na Avenida Munhoz da Rocha. Foi dada voz de abordagem, e durante a busca pessoal foram encontradas duas embalagens de protetor solar e quatro chocolates. Ele não confirmou a procedência dos produtos.



O homem recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a delegacia da cidade.