Travestis protestam contra violência em frente a prefeitura de Apucarana

Um grupo de 7 travestis estiveram na tarde desta quarta-feira (05), em frente a prefeitura de Apucarana, realizando um protesto contra a violência. De acordo com a representante do grupo Mariane Maria Mendes, elas estariam sofrendo represálias de agentes da Guarda Municipal (GM), nos locais onde realizam ponto para programas sexuais. “Há muito tempo estamos sofrendo constantes agressões da guarda municipal, porque querem que a gente saia dali. Agora decidimos procurar nossos direitos”, disse.

O grupo foi recebido pelo Procurador Jurídico do município Paulo Vital, que ouviu as denúncias e reivindicações da categoria. De acordo com ele, a situação será apurada.



A ativista do Coletivo Unificar, Renata Borges, participou do ato, em apoio às travestis e disse que uma denúncia sobre a violência seria protocolada no Ministério Público da cidade. “Queremos que a guarda municipal realize um trabalho de abordagem humanizado junto as travestis”, disse a ativista