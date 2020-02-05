Agência do Trabalhador oferta 88 vagas de emprego, em Apucarana

A Agência do Trabalhador de Apucarana informa que 88 vagas de emprego estarão disponíveis nesta quinta-feira (6). Confira as oportunidades.
TOTAL: 88 vagas Quantidade
ACABAMENTISTA DE GRANITO 1
ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS (DP) 1
ARTE-FINALISTA (COREL E PHOTOSHOP) 1
AUXILIAR DE PADARIA (FOLGUISTA) 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVA 1
AUXILIAR DE CORTE (JEANS) 1
AUXILIAR DE CORTE 2
AUXILIAR DE COSTURA (BONÉS) 1
AUXILIAR DE COSTURA 2
AUXILIAR DE COZINHA OU CHAPEIRO 1
AUXILIAR DE DENTISTA 2
AUXILIAR DE EXPEDIÇÃO 1
AUXILIAR DE PRODUÇÃO 1
AUXILIAR DE BORDADO 3
AUXILIAR DE VIDRAÇARIA (CNH AB) 1
CORTADOR A BALANCIM 1
CORTADOR 3
COSTUREIRO(A) EM SÉRIE 34
COZINHEIRA (SÓ DOMINGOS E FERIADOS) 1
COZINHEIRA 1
CUIDADOR(A) DE IDOSOS 1
DESENHISTA 1
DIARISTA (1 VEZ POR SEMANA) 1
DESIGNER GRÁFICO 1
ELETRICISTA AUTOMOTIVO 1
ENCARREGADO DE PRODUÇÃO (BONÉS) 1
ENFERMEIRA 1
IMPRESSOR 1
IMPRESSOR (EXPERIÊNCIA EM MÁQUINA CARROSSEL) 1
ENCARREGADO DE SERIGRAFIA (FOTOGRAFAR) 1
MOTORISTA (CNH E) (CURSO CARGA INDIVISÍVEL) 1
OPERADOR DE BORDADO 1
CORTADOR (JEANS) 1
PASSADEIRA (JEANS) 1
PERSONAL TRAINER 1
PREPARADOR P/ PINTURA DE AUTOMÓVEIS 1
SECRETÁRIA (CURSANDO ADM, SECRETARIADO) 1
VENDEDORA -NOÇÃO DE COREL E REDES SOCIAIS 1
VENDEDORA (CURSOS PROFISSIONALIZANTES) 1
VENDEDOR EXTERNO (C/ VEÍCULO PRÓPRIO) 1
VIDRACEIRO 2
VAGAS PARA DEIXAR CURRICULUM Quantidade
AUXILIAR ESCRITÓRIO (ESCRITURAÇÃO FISCAL) 1
AUXILIAR FISCAL 1
COSTUREIRA(A) (FAZER BICO) 1
PROGRAMADOR DE BORDADO 1
AUXILIAR FINANCEIRO 1
ATENDENTE DE FARMÁCIA 1