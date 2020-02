Carro com R$ 2,6 mil em dinheiro dentro é furtado, em Apucarana

Um carro com R$ 2,6 mil dentro foi furtado na manhã de terça-feira (4), na Rua Renê Camargo de Azambuja, no centro de Apucarana.

Segundo o proprietário do VW Gol, na cor branca, placas CPA– 4215, modelo 1987, disse que estacionou o veículo e se ausentou por um tempo. Quando voltou, não encontrou o carro no local. O motorista disse ainda que havia deixado uma grande quantia em dinheiro dentro do carro junto com todos seus documentos pessoais.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou buscas naquela região, porém não localizou o veículo e nenhum suspeito.