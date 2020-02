Farmácia é assaltada no centro de Apucarana; veja vídeo

Uma farmácia foi alvo de um assaltante na tarde de terça-feira (4), na Avenida Curitiba, no centro de Apucarana.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o crime foi cometido por um homem vestido com blusa de moletom na cor cinza, boné na cor vermelha, com características físicas como baixa estatura, moreno e bigode.

Câmeras de segurança registraram a ação. Veja:





Em posse de uma arma de fogo, o suspeito rendeu um funcionário, roubou R$ 200 do caixa e fugiu do local. O filho da vítima que também estava no estabelecimento ainda tentou seguir o bandido que fugiu sentido Parque Biguaçu.

A PM fez buscas naquela região, porém não localizou o autor do crime. A polícia analisou as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar o bandido.