Jovem é preso suspeito de furtar materiais para construção em obra

Um homem de 23 anos foi preso na madrugada desta quarta-feira (5), após furtar materiais para construção em uma obra localizada na Avenida Herbela Reis, esquina com Alarico Damas, no Jardim Monte Belo, em Apucarana.

A Polícia Militar (PM) foi acionado pelo dono da obra que flagrou o momento que o homem saiu do local com uma carriola lotada de materiais.

A testemunha disse ainda que o suspeito percebeu que estava sendo vigiado e entrou em uma estrada de terra para se esconder na mata. Durante as buscas, a PM encontrou a carriola com rolos de fio. Em patrulhamento pela Rua Luis Clamio Matsui esquina com a Rua Carlos Zanon, no Jardim Colonial II, foi localizado um suspeito com as mesmas características do autor. Ele estava segurando uma sacola com objetos furtados da obra.

O homem foi preso levado à delegacia, onde a vítima o reconheceu como autor do furto.