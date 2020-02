Mais de 33 mil alunos voltam às aulas

Nos corredores das 2.126 escolas estaduais, a movimentação é grande para os últimos preparativos para receber os mais de 1 milhão de alunos que retornam às aulas hoje. Na área do Núcleo Regional de Educação de Apucarana (NRE), são esperados hoje 33.647 estudantes.

Em Apucarana, segundo informações do NRE, 12.309 alunos estão matriculados em escolas estaduais. Em Arapongas, ainda com dados do núcleo, 10.298 estudantes estão na lista de volta às aulas da rede estadual de ensino. De acordo com Cristiane Cesária Pablos Rossetti, chefe do NRE, 2020 vem com algumas novidades na área da educação no Paraná. “As expectativas são as melhores para este ano. Daremos continuidade a alguns programas e também traremos algumas novidades para a nossa regional”, explica.

Um dos programas que irão continuar é o Prova Paraná – Fluência, uma avaliação realizada por aplicativo de celular, direcionada para os estudantes do segundo ano do ensino fundamental. A ferramenta, segundo Cristiane, é disponibilizada gratuitamente pela Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná. “Essa avaliação permite identificar dificuldades e fragilidades de desempenho que depois poderão ser corrigidas em sala de aula”, reforça.

A primeira aplicação Prova Paraná acontece em 18 de fevereiro em todas as escolas da rede estadual e também nas escolas das redes municipais que optaram pela adesão ao programa.Entre as novidades para este ano letivo citadas pela chefe do NRE está a tecnologia de reconhecimento facial que começará a ser implantada para alunos nas escolas estaduais, presente em equipamentos que vão desde smartphones até aparelhos para segurança patrimonial. “À princípio, duas escolas de Apucarana e Arapongas, e uma escola de cada cidade irão participar ainda neste semestre de um projeto piloto. Não tem data para a implantação, mas acredito que seja em breve. Irá facilitar muito o trabalho de professores e diretores”, complementa.

Cristiane esclarece que os pais que ainda não matricularam os filhos que procurem o NRE para seguir as medidas que devem ser tomadas. “As aulas começaram, mas peço para que pais e responsáveis que não matricularam seus filhos, entrem em contato com a gente. Desejo uma boa sorte aos alunos e professores que começam a trabalhar e estudar nesta quarta”, conclui.

Escolas das redes municipais também iniciam atividades Na maioria das cidades, o ano letivo também começa hoje nas redes municipais. Em Apucarana, mais de 12 mil alunos retornam aos estudos. No primeiro dia de aula, a prefeitura vai iniciar a entrega dos kits de material escolar e uniformes adquiridos para rede

.Em Arapongas, que tem cerca de 10 mil alunos matriculados, o início do ano letivo será acompanhado pela Patrulha Escolar da Guarda Municipal, que vai realizar campanhas, orientações e demais atividades voltadas à segurança no trânsito no âmbito escolar. “Estamos com boas perspectivas para esse retorno às aulas. Tivemos atividades pedagógicas bastante proveitosas com todos os profissionais da educação. Esse também será um ano de novos investimentos na área, já anunciados pelo prefeito”, disse o secretário, Luiz Roberto dos Santos.

Em Ivaiporã, 3 mil alunos da rede municipal voltam às aulas hoje em 10 escolas municipais e 11 Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs). O prefeito de Ivaiporã, Miguel Roberto do Amaral (PSL) se reuniu ontem com a secretária de educação Rose Sirço para discutir os últimos ajustes do retorno das aulas.

A novidade neste ano será a inauguração do Centro Municipal de Atendimento Especializado (CMAE), que irá funcionar na Rua Ceará e será inaugurado em abril. Conforme Miguel Amaral, o objetivo do CMAE é eliminar as barreiras que possam obstruir o processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super dotação. Os encaminhamentos para atendimento serão feitos pelas escolas da rede municipal. Outra novidade é o atendimento em meio período no CMEI Bom Jesus. “Era a solicitação de algumas famílias que precisavam que as crianças ficassem em apenas um dos períodos no CMEI, não em período integral”, relata Rose

As aulas na rede municipal voltam amanhã (6). Hoje (5), volta o atendimento nos CMEIS, Centros Municipais de Educação Infantil.