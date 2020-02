Motorista envolvido em acidente que matou criança de 9 anos nega omissão de socorro

O motorista de 25 anos, envolvido no acidente que matou uma menina de 9 anos na última sexta-feira (31) em Apucarana, negou que omitiu socorro às vítimas. O rapaz, que não teve o nome divulgado, se apresentou à 17ª Subdivisão Policial na tarde desta terça-feira (4).

Segundo a Polícia Civil, ele dirigia um Honda Civic que atingiu uma moto Honda Biz, onde estavam a menina Gabrieli Geovana Ferreira de Souza, a mãe dela Ariane Maria Costa Ferreira e o irmão Arthur Gabriel, na Rua Estados Unidos, no Recanto Mundo Novo.

De acordo com o delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, foi o primo do motorista que levou a menina até os primeiros socorros. "Ele disse que ficou muito nervoso no momento do acidente e que pediu ajuda a um primo que mora perto do local. O primo então pegou a criança e a levou de carro até a Avenida Central do Paraná, onde encontrou uma viatura do Corpo de Bombeiros que prestou os primeiros socorros e a levou para o hospital", contou o delegado.

Ainda conforme Rodrigues, o motorista disse que saiu do local do acidente para não ser linchado devido a aglomeração de pessoas. “Vamos ouvir outras testemunhas para averiguar se a versão dele procede e também se ele consumiu bebida alcoólica, o que ele também nega. Ainda não conseguimos fazer oitiva da vítima porque se encontra internada. O depoimento dela é muito importante", disse o delegado.

O delegado também disse que está apurando a velocidade que o motorista trafegava no momento do acidente. "Uma testemunha que conhece ele afirma que ele só trafega em alta velocidade", comenta o delegado.

Como não foi pego em flagrante delito, o motorista responderá em liberdade. Segundo o delegado, por se tratar de homicídio culposo, quando não há intenção e matar, o caso não cabe prisão preventiva. "Se acaso for condenado, ele poderá ir para a prisão", informa.

SEM HABILITAÇÃO

Ainda conforme a Polícia Civil, o jovem não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Além disso, o Honda Civic envolvido no acidente estava com aproximadamente R$ 23 mil em débitos.

ACIDENTE

Segundo a Polícia Militar (PM), a condutora da moto contou que estava parada no cruzamento quando um carro Honda Civic fez a curva em alta velocidade e atingiu a moto. Na sequência o motorista bateu em um muro.



Gabrieli chegou a ser encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A mãe dela, Ariane sofreu fratura exposta na perna e no braço e o Arthur Gabriel sofreu ferimentos leves. Segundo a polícia, Ariane continua internada.