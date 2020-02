Acidente entre carro e caminhão de gás deixa duas pessoas feridas, em Apucarana; assista

Um acidente envolvendo um caminhão e um carro mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), na tarde desta terça-feira (4), na Avenida Jaboti, em Apucarana.

Conforme informações preliminares dos bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 15h40 e aconteceu próximo ao Jaboticão. Uma mulher conduzia o Chevrolet Zafira e teria perdido o controle da direção após passar pela ponte da barragem do Lago Jaboti. O carro invadiu a contramão e bateu de frente com caminhão carregado com botijões de gás que trafegava no sentido oposto.

Os dois condutores ficaram feridos, a mulher com mais gravidade. O motorista do caminhão chegou a ficar preso entre as ferragens e foi liberado pelos bombeiros. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital da Providência.

Assista o vídeo: