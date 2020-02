Irmãos haitianos se destacam na Prova 28 de Janeiro

Os irmãos haitianos, Christy Anna Isabelle Bodouin e Romero Edwinn Anderson Bodouin, participaram da Prova 28 de Janeiro, que marcou o aniversário de Apucarana.

Os irmão competiram na categoria sub 9. Romero conquistou o primeiro lugar. Christy ficou na segunda colocação. Motivo de orgulho para a família.

O pai das crianças Michelet Bodouin, veio para Apucarana em 2016 e ficou feliz ao ver os filhos participando da corrida. "Meus filhos falam melhor o português do que eu. Eles estudam no Pirapó, e gostam muito da escola, que incentiva o esporte, ficamos felizes e orgulhosos com o resultado," disse.