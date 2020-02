Chuva deve dar uma trégua, prevê Simepar

Na terça-feira (4) esquenta rapidamente no interior do Paraná. Apenas na faixa litorânea e na RMC é que ainda permanece com mais nebulosidade e a temperatura não se eleva tanto. Chove de forma isolada a partir da tarde em pontos do estado, mas principalmente entre os setores norte e leste, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 16ºC, a temperatura deve chegar aos 26ºC. Existe a previsão de pancadas de chuva.

Na quarta-feira (5) o aquecimento fica mais expressivo também do leste ao litoral do Paraná, enquanto que no interior do Estado segue quente. E é o calor que faz gerar nuvens de chuva no decorrer da tarde, mas chove de forma isolada por pouco tempo; ou seja, chuvas bem características de verão.



Não existe a previsão de chuva. A chuva deve voltar na sexta-feira (7).