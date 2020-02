Bispo vai à Câmara e pede a Deus que dê sabedoria aos vereadores de Apucarana

O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José de Oliveira, esteve na Câmara de Vereadores, nesta segunda-feira à tarde (3) para abertura dos trabalhos legislativos de 2020, após o recesso de final e início de ano. Ele participou da sessão extraordinária, realizada às 15 horas, antecedendo a ordinária, atendendo a convite feito pelos vereadores Marcos da Vila Reis (PSD) e Franciley Preto Godói Poim (PSB), conjuntamente com o presidente da Casa, Luciano Augusto Molina Ferreira (Rede).

Dom Carlos agradeceu o convite e também o que ele considera bom acolhimento que teve das autoridades e de todo o povo quando assumiu a Diocese de Apucarana. Disse que já está bem acostumado com a cidade, ele que veio de Lençóis Paulista, interior de São Paulo. “A gente se acostuma fácil com o que é bom e aqui é tudo de bom em Apucarana e na nossa diocese”, disse.

Quanto à sua visita à Câmara Municipal, Dom Carlos justificou que estava ali apenas para levar uma mensagem de bons trabalhos aos vereadores neste novo ano legislativo. “A partir do texto bíblico que nos apresenta a prece de Salomão feito rei de Israel, eu peço ao bom Deus as graças necessárias para que nossos vereadores e vereadora possam ter a sabedoria para bem governar o nosso povo, neste caso para bem legislar em favor do nosso município”, disse.

Dom Carlos frisou que a política hoje está muito desacreditada, assim como tantas outras instituições do Ocidente. “Mas sabemos que não existe democracia sem política, assim como não existe sociedade sem governo”, ressaltou. “Por isso nós precisamos revalorizar, claro com avaliações pertinentes, mas dar o seu devido lugar à boa política que favorece todo o nosso povo”, acrescentou.

O bispo aproveitou a oportunidade para convidar todos os vereadores e vereadora para a 1ª Romaria Diocesana de Nossa Senhora de Lourdes, que acontece em Apucarana no próximo domingo (9), com atividades concentradas no ginásio de esportes do Lagoão, a partir das 8h30. O evento terá caravanas dos 35 municípios que compõem a diocese.