Briga entre cunhadas termina com dente quebrado e vira caso de polícia, em Apucarana 

Uma briga entre cunhadas mobilizou a Polícia Militar (PM) de Apucarana. Uma das mulheres, teria até quebrado um dente após a confusão. O caso aconteceu na noite de segunda-feira (3), no Jardim das Flores.

Segundo a PM, as duas mulheres estavam na rua e contaram que após uma discussão familiar, elas se agrediram. Elas estavam com arranhões, no pescoço, braços, pernas e uma ainda teria perdido um dente, após um soco.

Conforme a PM, as duas mulheres contaram que consumiram bebida alcoólica durante o dia. Elas foram levadas para a delegacia,mas, uma desistiu de representar contra a outra.

Porém, de acordo com a PM, a equipe foi novamente chamada para atender uma confusão envolvendo as duas mulheres.

Um das envolvidas contou que ao voltar da delegacia, a cunhada esperava por ela na frente de sua casa. As duas novamente brigaram e ela foi atingida por um soco, que causou até um sangramento na boca.

A mulher fugiu antes da chegada da PM e não foi encontrada.