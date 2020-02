Justiça Federal abre inscrições para seleção de estagiários, em Apucarana

A Justiça Federal em Apucarana abre as inscrições para o preenchimento de 01 (uma) vaga para os candidatos do Curso de Direito a ser preenchida em março de 2020, bem como cadastro reserva.



Os candidatos aprovados e convocados farão jus a bolsa-auxílio no valor de R$833,00 e auxílio-transporte de R$ 9,07 por dia efetivamente estagiado, com jornada diária de 04 horas (segunda a sexta).

As inscrições serão realizadas entre o 03/02/2020 até o dia 06/03/2020, na sede do Juízo situado na Rua Miguel Simião, 350 - Centro - Apucarana, no horário das 13:00 às 18:00 horas.

Confira o edital completo acessando o link: https://www.jfpr.jus.br/estagios/

Dúvidas ou mais informações: (43) 3162-3113