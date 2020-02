Apucarana promove formação continuada para professores e servidores da rede municipal de ensino

Cerca de 1.400 professores, assistentes infantis e servidores da rede municipal de ensino apucaranense estão passando por formação continuada nesta semana (3 a 7/2). O prefeito Júnior da Femac participou da abertura da programação, na manhã de hoje, no auditório Gralha Azul, da Universidade Estadual do Paraná (Unespar/Fecea).

Entre as atividades previstas, estão o planejamento do novo ano letivo, a análise dos resultados do ano anterior e a revitalização dos Planos de Trabalho Docente (PTD) e dos Projetos Político-Pedagógicos das unidades de ensino.

“Nós também preparamos algumas palestras com temas relevantes. O professor Carlos Alberto de Oliveira (Azeitona) trabalhou hoje com os educadores sobre os desdobramentos no cotidiano escolar das competências gerais da Base Nacional Comum Curricular. Já amanhã, nós receberemos a visita da ex-presidente do INEP (Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), professora Maria Inês Fini, que vai abordar os desafios da avaliação de aprendizagem a partir do Referencial Curricular do Paraná,” disse a secretária municipal de educação, Marli Fernandes.

Ela afirmou ainda que as sessenta unidades de ensino da rede já estão preparadas para receber os mais de 12 mil estudantes matriculados. O início das aulas deve acontecer na próxima quarta-feira (5) para as crianças dos centros infantis (CMEIs) e na quinta-feira (6) para os alunos das escolas. “Os prédios foram abastecidos com merenda e a logística do transporte está preparada. Os uniformes e materiais escolares devem ser repassados a todos já no primeiro dia,” garantiu.

O prefeito Júnior da Femac destacou o bom momento que Apucarana vive na Educação. “Eu me lembro de que, há alguns anos, a prática corrente era os pais comprarem os materiais escolares para os filhos. No início de cada ano, as escolas municipais encaminhavam listas enormes às famílias, pedindo até itens como papel higiênico. Isso não acontece mais. Hoje, a prefeitura garante os materiais e uniformes que as crianças necessitam para estudar. Todas as escolas da rede também seguem o mesmo currículo e os professores estão em constante formação. Outra novidade é que, a partir de 2020, os alunos do Pré ao 5º ano passarão a aprender espanhol, além das aulas de inglês que já fazem parte da grade de conteúdos,” detalhou o gestor.