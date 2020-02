Apucarana forma geração de bailarinas 

Criada há 11 anos, a Escola Municipal de Dança de Apucarana se tornou uma referência regional. Com uma média de 400 alunos, a instituição se tornou a porta de entrada para formação de uma geração de dançarinas.

A professora de dança Anna Aranha Lima, 20 anos, por exemplo, ingressou ainda criança na Escola Municipal de Dança. Hoje, ela divide seu tempo entre duas graduações, além de passar para frente o que aprendeu na escola agora como professora.

“A dança me ajuda a cuidar do corpo e da alma, além de me proporcionar momentos incríveis e ser parte da arte que guia a minha vida. Eu sou extremamente grata a tudo que a secretaria de cultura me proporciona. Agora também sou aluna da escola municipal de música”, conta.



Anna está se formando em piano pela Escola Municipal de Música e destaca que também participou da Escola Municipal de Teatro. “Sou grata a tudo que aprendi nas aulas oferecidas pela prefeitura da cidade”, explica.

Quem também ingressou ainda menina na Escola Municipal de Dança foi a estudante Maria Isabely Gerim de Andrade, 17 anos. “Há dez anos estudo balé e nunca parei. A modalidade exige muito esforço e tempo, mas sem dúvida eu amo o que eu faço”, conta.

Maria Isabely diz que na Escola Municipal de Dança aprendeu mais do que apenas passos de balé. “Aprendi a ter determinação, persistência, humildade e muito mais. Não sei o que seria de mim sem a dança, até porque agora que me formei como bailarina pretendo continuar com as outras formações que é preciso e cursar uma faculdade para que eu possa me tornar professora”, complementa.

(Sérgio Rodrigo)

Uma das alunas da escola é Dayane Santana Matos, de 32 anos, que estuda balé há 4 anos. Ela tem Síndrome de Down e conta com o apoio da mãe, a dona de casa Leonora Santana Matos, de Apucarana. “Eu gosto muito de fazer balé. Tenho muitas amigas que fiz durantes as aulas”, conta.

A mãe de Dayane também acredita que o curso é uma oportunidade de a filha ter mais qualidade de vida, além das aulas serem gratuitas. “É uma oportunidade que tivemos quando viemos de São Paulo para Apucarana. Percebi que a minha filha se expressa melhor através da dança, além de socializar com outras pessoas durante as aulas e apresentações”, explica.



Sobre a escola de dança

Com o objetivo principal levar gratuitamente o balé clássico e moderno às crianças e jovens de Apucarana, a Escola Municipal de Dança, mantida pela prefeitura por meio da Secretaria Municipal da Promoção Artística, Cultural e Turística (Promatur), comandada pela professora Maria Agar Ferreira, foi criada há 11 anos. A escola é composta por cerca de 400 alunos com idades entre 3 anos e 24 anos.