Prefeito emite nota de pesar pelo falecimento de servidor da saúde

O prefeito Junior da Femac e o diretor presidente da Autarquia Municipal de Saúde (AMS), Roberto Kaneta, manifestam pesar pelo falecimento do servidor público municipal Lauro Alberto Vieira dos Santos, aos 43 anos. Ele integrava o quadro de enfermeiros da AMS desde 2009 e no momento atuava na Unidade Básica de Saúde Padre Dominique Camileri, na no distrito da Caixa de São Pedro.

Lauro foi presidente da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Apucarana (AFAP) na gestão 2014/2016. “Perdemos um profissional dedicado à saúde pública e que amava o que fazia. Meus sentimentos à família. Que Deus os console”, lamentou o prefeito Junior da Femac.



O corpo do servidor será velado na Capela 1 da Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina (ACESF). Até o momento não foi definido horário do velório e do sepultamento.