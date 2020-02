Homem é agredido a facadas em Apucarana

Um homem foi agredido com uma pancada na cabeça e duas facadas, no Conjunto Sanches dos Santos, em Apucarana, de acordo com relatório da polícia militar (PM).

O fato teria ocorrido na noite de ontem (02). A vítima relatou aos policiais que foi agredida por diversas pessoas, mas que conhecia apenas uma delas. Disse ainda não saber os motivos da agressão. O homem foi socorrido por familiares e levado até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

Segundo a equipe medica, o homem levou uma pancada na cabeça, uma facada no tórax do lado esquerdo e uma facada nas costas.