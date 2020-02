Motorista que se envolveu em acidente que provocou a morte de criança em Apucarana, não é habilitado

O motorista de 25 anos que se envolveu em um acidente na noite de sexta-feira (31), não é habilitado. A informação foi confirmada pela Polícia Civil, na manhã desta segunda-feira (3).

Além disso, o veículo, um Honda Civic, estava com aproximadamente R$23 mil em débitos. A polícia acredita que ele deve se apresentar nos próximos dias. Uma equipe fez buscas na casa de parentes, mas ele até a publicação da reportagem, não tinha sido encontrado.

"No sábado, uma equipe da civil e também da PM foram até a casa de parentes, mas ele não foi encontrado. Se ele não se apresentar nos próximos dias, vamos representar pela prisão dele. Como já passou do flagrante, fica difícil provar que ele ingeriu bebida alcoólica, mas estamos investigando. Ele deve responder por homicídio culposo na direção de veículo e pela lesão corporal culposa," explica o delegado Marcus Felipe.

Nessa semana a polícia também vai ouvir as testemunhas do acidente e a mãe da garotinha Gabrieli Geovana Ferreira de Souza, de apenas nove anos, que morreu. Ariane Maria Costa sofreu fraturas no braço e na perna. "Sabemos da tragédia que foi, vamos esperar esse momento de dor, e vamos também ouvir a mãe da menina que infelizmente morreu," detalha o delegado.

Gabrieli morava em Marilândia do Sul com o pai, e estava em Apucarana para passar o final de semana com a mãe. Ela foi velada e sepultada em Marilândia. A cidade está em luto.

A batida aconteceu na Rua Estados Unidos, no Recanto Mundo Novo. A garotinha estava na garupa da moto da mãe, e carregava em seu colo, seu irmão, um menino de um ano e oito meses. O motorista do carro, que estaria em alta velocidade, além de atingir a família, bateu em um portão. Depois ele deixou o local a pé.