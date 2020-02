Rapaz é preso em Apucarana após agredir namorada

Um homem de 24 anos foi preso ontem a noite, na Vila Nova, em Apucarana, por agredir a namorada com socos.

Moradores da região onde a agressão aconteceu acionaram a polícia militar (PM), e relataram que havia um carro branco, no interior do prédio de uma antiga empresa abandonada, onde haveria uma mulher gritando por socorro.



Ao chegar no local, a equipe policial encontrou a mulher que relatou que após uma discussão, o namorado teria passado a agredi-la com socos e puxões de cabelo, e quando ela começou a gritar por socorro, o homem fugiu. A equipe realizou buscas e encontrou o agressor, que foi encaminhado para a delegacia da cidade.