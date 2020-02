A semana começa com poucas alterações nas condições do tempo, em Apucarana e região. De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), o calor contribui para formação e intensificação de nuvens a partir da tarde e, assim, segue com previsão de chuvas bem características de verão: rápidas e isoladas.

A previsão é de temperaturas com máxima de até 28ºC e mínima de 18ºC. Deve chover todos os dias da semana, segundo estimativa do Simepar.