Homem espalha álcool pela casa e ameaça atear fogo durante briga familiar, em Apucarana

A polícia militar (PM) de Apucarana foi acionada na noite de ontem (01), por moradores do Núcleo Habitacional Matias Hoffman, para atender a uma situação de violência doméstica. De acordo com o boletim da PM, uma adolescente estaria pedindo ajuda aos vizinhos porque seu pai estaria brigando com sua mãe e ameaçando atear fogo na casa.

A equipe foi até o local, e ao chegar ao endereço, ouviu da mulher que ela e o marido estavam se desentendendo e que ele passou a xingá-la e ainda teria jogado álcool por toda a casa, ameaçando atear fogo em tudo. Ainda de acordo com o boletim da PM, o marido também teria entrado em luta corporal com um filho do casal, que tentou evitar que o pai incendiasse a casa.



O homem negou as agressões, mas confirmou que jogou álcool na casa. Ele teria dito ainda que não tinha intenção de colocar fogo no local.



Todos foram encaminhados até a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.