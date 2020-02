Mulher é agredida com socos por ex companheiro; pai cadeirante também apanhou

Uma mulher foi agredida com socos pelo ex companheiro na tarde de ontem (01), no Núcleo Habitacional Adriano Correia, em Apucarana. O pai da vítima, que é cadeirante, também foi agredido.

A polícia militar (PM) foi acionada pela vítima, que contou aos policiais que o ex companheiro teria ido até a sua casa e passou a agredi-la com socos no rosto, causando ferimentos em seu olho e nariz. Ela contou ainda que seu pai que é cadeirante, presenciou tudo e também foi agredido. O suspeito teria fugido em um veículo Golf vermelho.



A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).