Suspeito de tráfico de drogas é preso em Apucarana

Um homem de 25 anos foi preso na tarde de ontem (01), no Residencial Orlando Bacarin, em Apucarana, suspeito de tráfico de drogas.

A polícia militar (PM) recebeu informações de que no endereço do suspeito haveriam drogas escondidas, então passou a realizar diligências no local. O suspeito foi visto saindo de sua casa, momento em que recebeu voz de abordagem da equipe policial. Ao ser perguntado sobre as drogas que estaria guardando em casa, imediatamente indicou aos policiais o local onde havia uma mochila escondida no forro da residência com os entorpecentes.



Na residência os policiais encontraram 470 gramas de maconha e uma munição de calibre .32. O suspeito foi encaminhado para a delegacia, juntamente com o material apreendido.