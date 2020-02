Policiais militares aparecem de surpresa em aniversário de criança que sonha em ser PM, em Apucarana

Um garotinho fã da Polícia Militar (PM) recebeu uma surpresa na noite deste sábado (1°), durante sua festa de aniversário. Policiais foram até a casa da família, no Jardim Itália em Apucarana e o momento foi marcado por muita emoção.



Nicolas Alves da Silva, completou seis anos no dia 24 de janeiro, mas a festa aconteceu na noite hoje. Para a alegria do menino, os policiais marcaram presença. A mãe dele, Cristiane Alves da Silva, contou que desde que ele tinha quatro anos, já mostrava muito carinho pela PM. "Ele via uma viatura e apontava, ficava encantado. E desde então, ele começou a falar que seria um policial. No ano passado não deu para a PM comparecer na festa, mas dessa vez deu, e ele ficou muito feliz, encantado. Foi lindo," detalha a mãe.

O garoto tirou fotos, entrou na viatura e acionou a sirene. A alegria tomou conta do menino. "Eu fiquei muito feliz, foi muito legal, nunca vou esquecer. Eu quero ser um policial quando crescer," disse Nicolas.

Os soldados Miguel e J. Mara, foram até a residência. "Ele e outras crianças, ficaram muito contentes e isso deixa a gente muito emocionado também," disse o soldado Miguel.