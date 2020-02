Escritor apucaranense se prepara para lançar seu quarto livro

O escritor apucaranense Alison Machado de Medeiros, de 35 anos, se prepara para lançar seu quarto livro, O Diário de Minha Vida Estudantil. O lançamento acontece no dia 14 de fevereiro.

“Esse livro escrevi ele no ano 2000, quando eu estava na quinta série, no Colégio Estadual Alberto Santos Dumont, na época escrevi a mão e ganhei uma medalha como prêmio. Meus colegas de classe fizeram seus livros no computador ou máquina de escrever, eu não tinha condições, então escrevi com uma caneta mesmo. Quando ganhei o prêmio, foi mágico, me incentivou ainda mais. Despertou o desejo de continuar escrevendo, então agora, reescrevi ele, e me preparo para o lançamento,” detalha Medeiros.

O escritor veio do Rio Grande do Sul quando tinha apenas 10 anos e conta que desde criança, sempre gostou muito de ler. Ele lutou por 17 anos, para conseguir publicar seu primeiro livro. “Eu escrevo desde os 12 anos. Tenho 69 livros escritos e três publicados. Gosto de escrevo histórias baseadas em fatos reais e romance, mas não é tão fácil conseguir apoio para a publicação. Consegui através do Clube de Autores. Quando consegui publicar o primeiro livro, que se chama Os Três Dias Inesquecíveis, foi a realização de um sonho, ” enfatiza.

Medeiros conta que quase desistiu e que ficou três anos sem escrever. “Muitas pessoas me falaram para que escrever? Quem vai ler seus livros? Quem vai se interessar? Eu fiquei três anos sem escrever nada. Mas em 2011 voltei e vi que a leitura, contar histórias era o que eu queria para a minha vida, ” disse.

O escritor ainda falou que seu sonho é ver os livros, sendo vendidos nas livrarias de Apucarana. "O meu desejo é que as livrarias de Apucarana não tenham resistência com os escritores como eu, que não tem condições, mas que ama a leitura. O meu desejo é que todo mundo que gosta de escrever possa publicar suas obras. Queria viver da literatura, sei que é difícil em nosso país, queria que minhas obras chegassem em todos os cantos, não vou desistir. Vou continuar lutando," finaliza Medeiros.

O lançamento do livro acontece através do Clube de Autores, na internet.