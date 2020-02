Simepar prevê calor e chuva no final de semana

O sábado (1º) será quente e começa sem chuvas significativas no Paraná. Pela manhã o sol aparece no estado, mas principalmente no leste, enquanto em áreas ao centro e oeste, mais nuvens deixam o céu com menos presença de sol. Do final da manhã para o período da tarde, o desenvolvimento de aglomerados de nuvens pode causar chuvas e trovoadas em áreas isoladas. Ha possibilidade de temporais, mas principalmente na metade norte, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhece, Apucarana registrou 19ºC, a temperatura deve chegar aos 27ºC durante a tarde. Existe a previsão de pelo menos 29 milímetros de chuva.

No domingo (2), as condições meteorológicas seguem favoráveis a pancadas de chuvas isoladas no período da tarde nas diversas regiões paranaenses. As chuvas em alguns momentos virão acompanhadas de descargas elétricas e possibilidades para rajadas de ventos moderados a fortes.



Amanhã deve chover 22 milímetros. Segundo o Simepar, existe a previsão de chuva para a semana toda.