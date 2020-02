Apostador de Apucarana está entre os ganhadores do prêmio de R$ 2 milhões da Lotofácil 

Um dos 16 ganhadores do prêmio de R$ 2 milhões no concurso 1923, da Lotofácil é de Apucarana. O sorteio foi realizado na noite de hoje em São Paulo. Os números sorteados foram 01-04-05-07-10-11-12-14-17-19-20-22-23-24-25.

Segundo a Caixa, cada apostador premiado vai levar R$ 125.766,86. A divulgação dos resultados do rateio até demorou mais que as outras loterias sorteadas no mesmo evento, com atraso de cerca de meia hora.

Além da aposta de Apucarana, o banco informou que estão ganhadores das cidades de Aracruz (ES), Lavras (MG), Patos de Minas (MG), Vazante (MG), Cuiabá (MT), Parauapebas (PA), Recife (PE), Brejo do Piauí (PI), Curitiba (PR), Maricá (RJ), São Gonçalo (RJ), Natal (RN), Araras (SP), Atibaia (SP) e Franca (SP).

O prêmio total na faixa principal ficou bem abaixo do estimado, que era de R$ 2,5 milhões. Isso aconteceu porque também houve um número maior de vencedores nos prêmios fixos (13, 12 e 11 acertos). Na Lotofácil, o prêmio principal é calculado após a Caixa saber quanto vai pagar nessas faixas.

Para efeito de comparação, foram 1.123.261 apostas contempladas com prêmios de R$ 5 para quem acertou 11 dezenas. No sorteio anterior, tinham sido 933.877 bilhetes. Na faixa de 13 acertos, que paga R$ 25, foram 24.038 bilhetes premiados, mais que o dobro de acertadores na quarta-feira, quando 10.990 apostas foram contempladas.

A faixa dos 14 acertos, que é variável, teve 1.021 apostas vencedoras no sorteio de hoje. O prêmio de cada uma ficou em R$ 866,32. A arrecadação total da Lotofácil 1923 foi de mais de R$ 30 milhões, segundo informou a Caixa.

O próximo sorteio da Lotofácil agora está marcado para segunda-feira (3), novamente no Espaço Loterias, em São Paulo. O evento do concurso 1924 começa a partir das 20 horas, com transmissão ao vivo na internet, por meio do canal oficial da Caixa no YouTube. O prêmio volta a ficar estimado em R$ 2,5 milhões.