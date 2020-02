Criança de nove anos morre após acidente em Apucarana

Uma criança de apenas nove anos morreu após um grave acidente na noite de sexta-feira (31), em Apucarana. A batida aconteceu na Rua Estados Unidos, no Recanto Mundo Novo por volta das 19h e envolveu um carro e uma moto. O motorista fugiu sem prestar socorro.

Segundo a Polícia Militar (PM), na moto modelo Biz, estavam três pessoas, uma mulher e um casal de filhos. A menina de nove anos estava na garupa e segurava no colo, seu irmão, de um ano e oito meses. A condutora contou que estava parada na travessa, em frente de uma casa, quando um carro Honda Civic, que estaria em alta velocidade, fez uma curva e atingiu a moto, depois o condutor bateu em um muro e fugiu sem prestar socorro.

Conforme testemunhas, a criança foi arremessada e o capacete saiu da cabeça dela. No desespero, na tentativa de salvar a vida da menina, ela foi colocada dentro de um carro e levada até a Avenida Central do Paraná, lá uma viatura do Siate dos Bombeiros prestou os primeiros atendimentos.

O Sargento Salustiano dos Bombeiros repassou que a viatura estava indo para o local do acidente, quando o veículo parou na frente da viatura. "Nós estávamos indo para o acidente, quando fomos abordados pelo motorista do carro, percebemos os graves ferimentos e levamos com urgência a criança para o Hospital da Providência," detalha.

Gabrieli Geovana Ferreira de Souza, foi hospitalizada, mas não resistiu aos ferimentos e morreu por volta das 23h. A mãe dela, Ariane Maria Costa Ferreira sofreu fratura exposta na perna e no braço, e o filho Arthur Gabriel sofreu ferimentos leves. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, Samu, encaminhou as vítimas para o Hospital.

A PM informou que o motorista já foi identificado. Mas até o momento, ele não foi encontrado. A família da garotinha está em estado de choque. A menina morava em Marilândia do Sul com o pai, e estava em Apucarana para passar o final de semana com a mãe.

O corpo da criança foi levado ao Instituto Médico Legal, IML.