Uma caminhonete ficou de ponta cabeça após colisão na tarde desta sexta-feira (31), no cruzamento da Avenida Curitiba com a Rua São Jerônimo, na Barra Funda, em Apucarana.

Conforme testemunhas, o acidente envolveu um Fiat Siena e um Fiat Strada. Apesar dos danos materiais, ninguém ficou ferido. A Guarda Municipal (GM) foi acionada para sinalizar as vias durante o atendimento do acidente. A polícia deve apurar as circunstâncias em que a colisão ocorreu.