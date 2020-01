Polícia apreende 43 celulares, serras, facas e maconha durante vistoria no minipresídio de Apucarana

Vários objetos proibidos foram apreendidos durante vistoria realizada na manhã desta sexta-feira (31), no Minipresídio de Apucarana. De acordo com informações do delegado Marcus Felipe da Rocha Rodrigues, da 17ª Subdivisão Policial (SDP), foram encontrados 43 celulares, cinco serras, duas facas artesanais, maconha e carregadores.

"A operação tinha por finalidade realizar vistorias na estrutura do prédio, em razão de suspeita de tentativa de fuga", disse o delegado.

A 'Operação Bate Grade' foi realizada pela Polícia Civil, com apoio da Polícia Militar (PM) e de agentes do Departamento Penitenciário do Paraná (Depen-PR).