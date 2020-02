Inscrições para a lista de espera do Sisu seguem até 4 de fevereiro

Não foi aprovado na 1ª chamada do Sisu? Você ainda pode se candidatar para as vagas remanescentes da UTFPR. É só entrar no site, até 4 de fevereiro, e indicar o interesse em concorrer. As matrículas para os cursos de graduação do campus Apucarana da UTFPR seguem até 04/02/2020.

Apenas pode participar da Lista quem ainda não foi selecionado na chamada regular, mesmo que tenha ou não feito a matrícula na instituição de ensino. Em 8 de fevereiro, dá para ver a relação de inscritos no site da UTFPR.

No dia 10 de fevereiro, sai a classificação para concorrer na segunda chamada no site da UTFPR, juntamente com as datas para apresentação de documentos. Para essa fase, são convocados até cinco vezes o número de vagas não preenchidas.Após análise da documentação recebida, é publicada a lista de aprovados na 2ª chamada no dia 21.



Então, a ocupação dessas vagas acontece por ordem de classificação em cada categoria, em relação aos candidatos convocados que entregaram toda a documentação. Se estiver dentro do número de vagas disponíveis, você vai ficar na condição de “Matriculado – Etapa 1”. Depois, entre os dias 27 e 28 de fevereiro, você deve lembrar de confirmar permanência como nosso calouro.



Caso seja convocado e entregue toda a documentação, mas não tiver vagas ociosas, você vai estar com o status “Aguardando Vaga”. Assim, vai ter prioridade nas próximas chamadas, inclusive na Nominal, para preenchimento de vagas em que há desistências, também de acordo com a ordem de classificação.



A Chamada Nominal está marcada para o dia 4 de março no site da UTFPR.