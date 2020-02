Mulher aciona botão do pânico e GM de Apucarana prende ex-marido

Uma mulher que já possui uma medida protetiva contra o ex-marido, acionou o botão do pânico, após o homem invadir a casa dela, na Vila Regina,em Apucarana. A patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal (GM chegou rápido e prendeu o suspeito.

Conforme a GM, a mulher foi até a casa de vizinhas e acionou o botão do pânico. A equipe ao entrar na casa da vítima, encontrou o suspeito deitado, em um dos quartos.

O homem de 20 anos foi levado para a 17ª Subdivisão Policial de Apucarana.

"A Patrulha Maria da Penha foi criada para proteger as mulheres. Sempre que recebemos um chamado através do botão do pânico, agimos rápido, para poder socorrer quem está precisando," detalha o comandante da GM, Alessandro Carletti.