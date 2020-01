Final de semana deve ser chuvoso, prevê Simepar 

Nesta sexta-feira (31), uma frente fria se desloca pelo oceano na altura dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Novamente a instabilidade atmosférica fica elevada em todas as regiões do estado. Assim, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas deverão ser registradas ao longo do dia, porém a partir do final da manhã e à tarde não se descarta a ocorrência de temporais localizados nas diversas regiões paranaenses.

Ao amanhecer Apucarana registrou 20ºC, a temperatura deve chegar na casa dos 24ºC. Existe a previsão de 48 milímetros de chuva pra hoje.

No sábado (1º) as condições meteorológicas não mudam no estado do Paraná. O dia começa com o sol predominando nas regiões paranaenses, porém a partir do final da manhã e a tarde, devido ao aquecimento diurno juntamente com a umidade presente na atmosfera são esperadas pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas e novamente não está descartada a ocorrência de temporais localizados, principalmente na metade norte do estado.



Para amanhã, existe a previsão de 16 milímetros de chuva. A previsão é de um final de semana chuvoso.