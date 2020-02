Começam hoje inscrições do concurso para professores da Prefeitura de Apucarana

Estão abertas a partir de hoje (31), as inscrições para o concurso público que oferece 15 vagas de contratação imediata para professores e cadastro reserva para assistente infantil da Prefeitura de Apucarana.

As inscrições custam R$ 70 e podem ser feitas até 28 de fevereiro pelo site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Estadual de Londrina (FAUEL).



Para participar do concurso, é necessário ter ensino médio completo com magistério, ensino superior em Pedagogia, com habilitação em séries iniciais do ensino fundamental ou curso normal superior.

São 15 vagas para professor (12 para ampla concorrência, duas para pessoas com deficiência e uma para candidatos afrodescendentes) e para assistente infantil para cadastro reserva.

Os salários variam de R$ 1.463,33 a R$ 2.414,46.



O concurso será realizado em três etapas. A primeira será uma prova objetiva, prevista para o dia 29 de março, com perguntas de múltipla escolha sobre Português, Matemática, conhecimentos gerais e assuntos específicos da profissão. A segunda será uma prova de redação, realizada no mesmo dia e em conjunto com a objetiva. A terceira é uma prova de títulos.