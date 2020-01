Durante fuga suspeito de furto arremessa botijões de gás na viatura da PM de Apucarana

A Polícia Militar (PM) de Apucarana, foi chamada no começo da madrugada de hoje (31) para atender um caso de furto, no Parque Industrial Norte. O vigilante do local, contou que constantemente a empresa é alvo de ladrões.

Segundo a PM, ao chegar, a equipe flagrou quatro suspeitos colocando botijões de gás em um carro, modelo Fiorino. Conforme a PM, dois homens ao perceberem a viatura correram para uma plantação de café e conseguiram fugir.

Os outros dois entraram no veículo e fugiram em alta velocidade. Um dos suspeitos foi até o baú da Fiorino, onde estavam os botijões furtados e durante a perseguição, um envolvido começou a arremessar os botijões contra a viatura.

De acordo com a PM, a viatura sofreu danos e desencaixou uma parte do para-choque. O veículo em fuga continuou pela contramão na Avenida Pinho Araucária, e na Rua Alection Gerelis, o motorista perdeu o controle do veículo e o carro rodou.

Os suspeitos tentaram fugir correndo, mas um homem foi preso. Ele teria confessado para a PM, que era usuário de drogas, que estava devendo " na biqueira" e que os outros envolvidos obrigaram ele a praticar o furto como pagamento da dívida.

A PM repassou que contra o homem havia um mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça de Arapongas.

No veículo foram localizados sete botijões de gás vazios e ao retornar pelo caminho percorrido durante a fuga, foram encontrados mais 11 botijões de gás também vazios.

Quando a PM ia encaminhar o homem para a delegacia, a equipe constatou que o carro também havia sido furtado.

O suspeito foi preso.