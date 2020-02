Trabalhadores são homenageados no Dia do Boné

Em comemoração ao Dia Municipal do Boné, trabalhadores que se destacaram em empresas do setor foram homenageados. A entrega das placas ocorreu nesta quinta-feira (30/01), na sede do Sebrae Apucarana. O prefeito Junior da Femac esteve no evento e anunciou a iluminação do “Bonezão”, localizado na entrada da cidade para evidenciar Apucarana como a Capital Nacional do Boné.

O prefeito de Apucarana afirma que a iluminação será implantada nos moldes do painel turístico instalado na Parque Jaboti e do letreiro histórico, situado nas proximidades do Estádio Olímpio Barreto, que recebeu uma iluminação especial. “Vamos iluminar o Bonezão para destacar ainda mais este símbolo de produção, de emprego e de trabalho”, frisa Junior da Femac.

O prefeito afirma que o boné foi fundamental para o ressurgimento econômico de Apucarana, após a geada negra de 1975 que dizimou os cafezais. “Tudo girava em torno do café. Quem não plantava, transportava ou comercializava. O boné foi a salvação de Apucarana, transformou-se na vocação da cidade e até hoje continua colocando comida na mesa de milhares de trabalhadores e trabalhadoras”, ressalta Junior da Femac.

O prefeito lembra que, junto com o boné, o setor de vestuário se desenvolveu. “Hoje Apucarana já é a maior produtora de roupas do Paraná e a Prefeitura vai contribuir para que ela seja a maior comercializadora do Estado. Com esse objetivo, iniciamos a implantação do Espaço das Feiras, um local para a comercialização no varejo e no atacado”, afirma Junior da Femac, acrescentando que o Município está investindo R$ 2,5 milhões no espaço, que está sendo erguido em área localizada entre a Rua Talita Bresolin e o Cemitério da Saudade.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Apucarana (Acia), Jayme Leonel, lembra que comemoração foi instituída em 2006. “O Dia Municipal do Boné é 31 de janeiro, data que marca o dia e mês de registro da primeira fábrica de bonés de Apucarana, nos anos 70”, recorda.

Jayme Leonel cita que uma das grandes conquistas do setor é o Arranjo Produtivo do Boné de Apucarana (APL Bonés), criado em 2003. “O APL incentivou as empresas na criação de marcas próprias e também para melhorar a qualidade, trazendo profissionais e capacitações que resultaram na produção de um boné tecnificado na parte de modelagem e com avanços também no tocante das abas”, pontua Jayme Leonel.

Elizabete Ardigo, presidente do Sindicato das Indústrias do Vestuário de Apucarana e Vale do Ivaí (Sivale), afirma que os colaboradores foram homenageados por serem proativos, comprometidos com sua função, responsáveis e exemplares no ambiente de trabalho. “Entre os homenageados, estão funcionários que estão há 22, 28 e 30 anos na empresa. Essa união entre colaborador e empresário faz a diferença”, salienta.

Também estiveram presentes no evento o secretário municipal de Indústria, Comércio e Emprego, Edison Estrope, a presidente do Sindicato Varejista de Apucarana (Sivana), Aida Assunção, o diretor da Faculdade de Apucarana (FAP), Lisandro Modesto, e a consultora do Sebrae, Beatriz Poletto.

HOMENAGEADOS – Os colaboradores homenageados foram os seguintes: Ivo Vargas, encarregado de acabamento da empresa CRR Bonés; Jéssica Cristina da Rocha, encarregada de costura da Bunnet Brindes; Maria Cristina Navarro, vendedora da JCN Bonés; Andreia Cristina dos Santos, assistente de Planejamento e Controle da Produção (PCP) da Kyoodai Bonés; Tânia Faneli, gerente de produção da Itália Milano; Paula Fernanda Gomes, encarregada de acabamento da Globex; Maria de Lourdes, revisora de bordado da Blue Ocean; Silvano José da Silva, desenhista da B2 Brindes; Adriano Claudino Sodré, consultor de uniformização da Braço Forte Uniformes; Cleiton Fernando Laurindo, encarregado de produção da Polo Sul Bonés; e Rui Amandito Lopes, colaborador da Saneabas.