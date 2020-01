Ano letivo começa na próxima semana na rede municipal de Apucarana

A Autarquia de Educação divulgou hoje (30/1) os calendários que serão seguidos pelos centros infantis (CMEIs) e escolas da rede municipal no ano letivo de 2020. Os pais dos alunos e a comunidade podem conferi-los através do site da Prefeitura de Apucarana.

O início das aulas será na próxima quarta-feira (5/2) para as crianças dos CMEIs e na quinta-feira (6/2) para os alunos das escolas. O planejamento das atividades letivas e a formação continuada dos professores, assistentes infantis e demais servidores está previsto para o período de 3 a 5/2. Orientações importantes já foram repassadas ontem (29/1) aos diretores e coordenadores das 60 unidades de ensino, em encontro realizado na sede da Associação dos Funcionários Públicos Municipais de Apucarana (AFAP).

De acordo com a secretária de educação, Marli Fernandes, mais de 12 mil matrículas foram efetuadas até o momento na rede municipal de Apucarana. “Neste ano, a gestão Beto Preto e Júnior da Femac investiu quase R$ 3 milhões na compra de uniformes e materiais escolares para os alunos e de uniformes de trabalho e equipamentos de segurança (EPIs) para os profissionais da educação. As entregas devem acontecer já nos primeiros dias de aula,” garantiu.

O prefeito Júnior da Femac participou ontem do encontro com os diretores e coordenadores escolares. “Nós temos uma responsabilidade muito grande, que é garantir educação equitativa e de qualidade para todos os alunos da rede municipal. O futuro das crianças e também da cidade depende do nosso comprometimento e dedicação. Eu conto com cada um de vocês,” conclamou o gestor.