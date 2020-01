Simepar prevê chuva para Apucarana e região

Nesta quinta-feira (30), as condições atmosféricas não mudam no estado do Paraná, ou seja, o tempo permanece instável devido as temperaturas elevadas juntamente com a umidade presente na atmosfera. Nos setores Oeste, Sudoeste, Noroeste, Sul, Norte e centro-oeste do Paraná as chuvas com trovoadas ocorrem em qualquer período do dia. As condições atmosféricas são favoráveis para ocorrência de temporais localizados, conforme o Simepar, Sistema Meteorológico do Paraná.

Ao amanhecer Apucarana registrou 19ºC, a temperatura deve chegar aos 25ºC. Existe a possibilidade de sete milímetros de chuva.

Na sexta-feira (31), uma frente fria se desloca pelo oceano na altura dos estados de Santa Catarina e do Paraná. Na faixa oeste, centro-oeste e sudoeste do Paraná, as chuvas com incidência de trovoadas ocorrem em todos os períodos da sexta-feira. Nas demais áreas paranaenses as áreas de instabilidade se intensificam a partir do final da manhã e novamente há previsão de temporais severos.



Amanhã deve chover 18 milímetros.