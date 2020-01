Homem descobre traição e agride esposa com socos em Apucarana

Um homem de 27 anos foi preso pela polícia militar (PM) de Apucarana na noite de ontem (29), depois de agredir a esposa com socos na Vila Nova. De acordo com relatório da PM, o homem teria descoberto uma traição da mulher.

A vítima acionou a equipe policial, e contou que o marido tinha acabado de chegar de uma viagem e ao chegar na residência ouviu alguns áudios no telefone da mulher, que indicariam uma traição. Ele teria ficado nervoso e passou a desferir socos contra a esposa, atingindo principalmente o rosto e a boca da mulher. Ainda de acordo com o relatório, ele também agrediu a sogra que tentou defender a filha, e jogou o filho do casal contra a parede.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia da cidade.