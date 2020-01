Padrasto é preso após agredir enteada usuária de drogas em Apucarana

Um homem de 46 anos foi preso por violência doméstica após dar um soco no olho da enteada. O motivo da confusão, seria porque a moça seria usuária de drogas.

A Polícia Militar (PM) foi chamada no final da tarde de quarta-feira (29), para atender a ocorrência. Conforme a polícia, a mulher contou que era usuária de drogas, que 'enrolou um baseado', cigarro de maconha, para o consumo e deixou em cima de uma mesa, no quarto do padrasto.

O homem desaprovou a atitude da enteada e pediu para ela retirar o cigarro de maconha do quarto dele. A jovem então teria ofendido o padrasto com vários palavrões.

O padrasto pegou o baseado e jogou fora. A enteada e ele começaram a brigar e a jovem foi atingida pelo soco, que causou uma lesão no olho esquerdo.

Os dois foram levados para a 17º Subdivisão Policial de Apucarana.