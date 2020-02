Homem é vítima do 'golpe do paco' em Apucarana

Um homem de 58 anos foi vítima do ‘golpe do paco’ na manhã de ontem (29), em Apucarana.

Ele acionou a polícia militar e relatou que foi abordado por um homem, na Praça Rui Barbosa, que estava com um envelope. O golpista teria dito que o envelope estaria cheio de dinheiro e seria de uma pessoa que teria deixado cair no chão. Ele disse ainda que, se a vítima entregasse sua carteira como garantia, ele daria o envelope com o dinheiro e o endereço onde era para entregar e que a pessoa que perdeu daria R$ 400 como recompensa.



Quando a vítima já estava indo em direção ao endereço da entrega, notou que teria caído em um golpe, quando olhou dentro do envelope e viu que se tratava de um maço de papel com uma nota de R$ 50 apenas. Ele retornou até a praça, mas não encontrou mais o golpista.