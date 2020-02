Secretaria de Esportes inscreve para aulas de natação e hidroginástica

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana comunica que na próxima semana vai estar com inscrições abertas para turmas de natação e hidroginástica. “Interessados nas atividades de hidroginástica deverão comparecer ao Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão), entre segunda e terça-feira (03 e 04/02), das 8 às 18 horas. Já as pessoas que desejam a natação vão ter que ir até o Lagoão entre quarta e quinta-feira (05 e 06/02), também das 8 às 18 horas”, explica professora Jossuela Pinheiro, secretária de Esportes.

As atividades são oferecidas gratuitamente pela Secretaria de Esportes junto à piscina semiolímpica do Complexo Esportivo José Antônio Basso (Lagoão). “Reativada pela gestão Beto Preto, além de aquecida, a piscina do Lagoão é coberta, podendo ser usada durante todos os meses do ano, promovendo saúde e bem-estar a todas as idades”, pontua o prefeito Júnior da Femac, lembrando que a hidroginástica será, sobretudo, direcionada às pessoas da terceira idade.

Para efetivar inscrição, o interessado deverá apresentar documentos como RG ou carteira de motorista e, no caso das crianças, cópia da certidão de nascimento. O início das aulas será informado no ato da matrícula. Mais informações pelo telefone 3422-5184.

