Acidente entre moto e carro deixa duas pessoas feridas em Apucarana; assista

Foi registrado no final da tarde desta quarta-feira (29) um acidente envolvendo um carro e uma moto no Núcleo Habitacional Dom Romeu Alberti, em Apucarana. A colisão aconteceu entre as ruas São Sebastião e São Leopoldo, e deixou duas mulheres com escoriações leves.

Após serem atendidas pelo Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), as vítimas foram encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), de Apucarana. A princípio, a colisão foi causada porque um dos envolvidos confundiu a preferencial.



