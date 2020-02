Prefeitura alarga rua e aumenta área de estacionamento na capela mortuária

A Travessa João Reis de Andrade, entre as ruas Osório Ribas de Paula e Talita Bresolin, ao lado da Capela Mortuária Central, passou a ter 12 metros de largura. Com a obra, que foi finalizada no início desta semana, a área de estacionamento vai dobrar.



De acordo com o prefeito Junior da Femac, a via foi totalmente remodelada. “A estreita travessa de paralelepípedos deu lugar a uma via mais ampla que, além de facilitar a circulação de veículos, também abrirá novas vagas de estacionamento, no sentido diagonal em ambos os lados da via”, frisa Junior da Femac.

O prefeito lembra que a obra integra todo o projeto de melhorias que está sendo executado na Capela Mortuária Central. “A reforma e ampliação, cujas obras estão em fase final, foram projetados para ampliar a capacidade de velórios. Ao mesmo tempo, também estamos cuidando do entorno da capela, especialmente nas questões relacionadas ao trânsito e área de estacionamento”, pontua Junior da Femac, lembrando que os serviços serão complementados nos próximos dias com a revitalização da Praça Miguel Bailak, que fica ao lado da travessa.



Segundo o engenheiro Herivelto Moreno, secretário municipal de Obras, o serviço na Travessa João Reis de Andrade foi executado em trecho de 120 metros de extensão, o que corresponde a 1.440 m² de área. “A obra envolveu a implantação de uma nova base, alargamento e pavimentação. A retirada das pedras foi feita por uma equipe da Prefeitura, enquanto a nova base e a capa asfáltica foram executadas por uma empresa terceirizada . O investimento na remodelação é de cerca de R$ 60 mil, com recursos do próprio município”, reitera Herivelto.

As melhorias recentes na Capela Mortuária Central, citadas pelo prefeito Júnior da Femac, envolvem a construção de uma nova área, correspondente a 160 metros quadrados, com a edificação de uma sala com capacidade para até dois velórios simultâneos, copa, área para descanso e banheiros com acessibilidade. Com a ampliação, a capela central passará a contar com cinco salas para velório. No que tange a reforma dos 550 metros quadrados de construção existentes, o trabalho engloba a troca de piso, janelas, revisão de toda a rede elétrica, hidráulica e de esgoto, reforma e adaptação de banheiros, manutenção do telhado com a eliminação de infiltrações.