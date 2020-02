Dia do Boné será comemorado nesta sexta (31) em Apucarana 

O setor de confecções, em especial o voltado a fabricação de bonés, é o que mais emprega em Apucarana. As fábricas da Cidade Alta são responsáveis por cerca de 70% da produção brasileira, levando o título de Capital do Boné.

Em Apucarana, são produzidos cerca de 5 milhões de bonés por mês. Entre os quais se destaca bonés de loja, magazines, de marca e promocionais.

Segundo Elizabete Ardigo, presidente do Sivale e do Arranjo Produtivo Local de Bonés de Apucarana (APL), o setor do boné é o que mais emprega mão de obra em Apucarana, ele tem um papel importante na economia da cidade. São mais de 8 mil pessoas empregadas formalmente.

Neste ano o APL de Bonés comemora também 16 anos de trabalho. Dentre as ações do Dia do Boné a governança do APL também realiza encontros mensais Café e Boné, com intuito de informar, capacitar e orientar a classe empresarial.

Para Elizabete, é importante a participação de empresários nas ações do APL de Bonés, pois resultará em projetar nacionalmente Apucarana como maior pólo produtor de bonés.

Homenagem

Para festejar o Dia do Boné, comemora dia 31 de janeiro, a governança do APL promove amanhã (30) uma homenagem aos colaboradores que foram destaques no ano de 2019. O evento fechado acontece na sede do Sebrae, com a presença de empresários, colaboradores e autoridades.